Многодетная россиянка погибла в ДТП с грузовиком

На Урале многодетная беременная девушка погибла в ДТП с грузовиком.

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На Урале 7 февраля на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2112", выбрала небезопасную скорость и допустила занос автомобиля с выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "МАН".

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Водитель машины "МАН" 1986 года рождения пояснил, что увидел, как водитель автомобиля "ВАЗ – 2112" потерял контроль за движением транспортного средства. Он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По факту аварии проводится расследование.

Стало известно, что у погибшей осталось три маленьких сына.