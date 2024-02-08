«Здесь просто ад»: что происходит на месте массового ДТП в Подмосковье

О происходящем сейчас на 86-м километре трассы М-4 «Дон», где сегодня днем произошла массовое ДТП с участием трех десятков машин, «МК» рассказал участник аварии. 27-летний Руслан вместе со своей девушкой ехал из Ставропольского края в Москву на несколько дней в отпуск. По словам мужчины, сейчас на месте ЧП до сих пор находятся большинство водителей пострадавших автомобилей, а также продолжают работать сотрудники экстренных служб. – Здесь просто ад, многие машины всмятку, мимо нас пролетела фура и чудом никого не задела. Сейчас при мне нашли пострадавшего, и его откачивают в реанимобиле. Всех, кто сильно пострадал, госпитализировали, я отказался ехать в больницу, чтобы все не бросать здесь. У меня несильно травмирована рука, мне оказали медицинскую помощь на месте. Несколько машин просто всмятку, одну буквально вжало в грузовик; по словам очевидцев, в ней ехали три человека, их судьба мне неизвестна… В рассказе Руслана речь идет о машине с номерами Рязанской области. Деблокация еще не началась, поэтому сколько точно людей в ней находилось, сказать сложно. В ГИБДД уточнили, что погиб один человек. 12 гражданам понадобилась медицинская помощь, семерых госпитализировали с различными травмами.