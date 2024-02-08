В Казани таксист сбил пенсионера с внуком

В Казани таксист сбил школьника с дедушкой скрылся с места ДТП, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Отмечается, что нарушитель поехал на красный сигнал светофора. Личность водителя-виновника ДТП уже установлена.

По словам дочери, пенсионер принял весь удар от столкновения на себя, у него ушиб бедра, сообщает Telegram-канал «Мash». При этом, семилетнему мальчику наложили гипс, он отделался растяжением правой ноги.

В Санкт-Петербурге автобус № 152 вылетел на тротуар на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Сообщалось, что транспорт перевернулся и сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить его на колеса. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.

Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Также к медикам обратились еще несколько петербуржцев, которые в момент аварии находились в салоне.