ДТП с участием трех машин произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД

На внешней стороне 34-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Уточняется, что сейчас на месте работают оперативные службы столицы. На данный момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших отсутствует.

— Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД 10 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые оказались зажаты в одном из автомобилей.

В ночь на 9 февраля на внешней стороне 59-го километра МКАД произошло две аварии, участниками которой стали три машины.