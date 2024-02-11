Легковушка влетела в отбойник и перевернулась на северо-востоке Москвы
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся на бок. Об этом в воскресенье,11 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на улице Сущёвский Вал в районе дома 3/5 на районе Марьина Роща. На месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе ДТП затруднено, указали в дептрансе.
Накануне ДТП с участием трех машин произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД. Информации о пострадавших также не поступало.
Другое ДТП произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД 10 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые оказались зажаты в одном из автомобилей.