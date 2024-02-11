Легковушка влетела в отбойник и перевернулась на северо-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся на бок. Об этом в воскресенье,11 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Инцидент произошел на улице Сущёвский Вал в районе дома 3/5 на районе Марьина Роща. На месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе ДТП затруднено, указали в дептрансе.

Накануне ДТП с участием трех машин произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД. Информации о пострадавших также не поступало.