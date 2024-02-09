Два человека погибли в ДТП на МКАД в Москве

Водитель на легковом автомобиле сбил на 60-м км МКАД мужчину, вышедшего на проезжую часть после мелкого ДТП, а потом въехал в другой автомобиль. Два человека погибли, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 23:55. Водитель Hyundai сбил водителя, вышедшего на проезжую часть после мелкого ДТП, после чего машина въехала в автомобиль "ГАЗ".
"В результате дорожной аварии 56-летний мужчина-пешеход скончался в карете скорой помощи на месте аварии, 33-летний водитель автомобиля Hyundai скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали два человека.