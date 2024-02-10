Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на севере Москвы
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Об этом в субботу, 10 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые оказались зажаты в одном из автомобилей.
В ночь на 9 февраля на внешней стороне 59-го километра МКАД произошло две аварии, участниками которой стали три машины.
8 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 15-летнего подростка. Инцидент произошел на улице Братеевской. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Подростку потребовалась медицинская помощь.