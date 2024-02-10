В Чувашии два фельдшера пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи

"10 февраля около 15:00 мск в Чебоксарах на перекрестке улиц Орлова и Ашмарина произошло ДТП с участием [машины] скорой помощи. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась двоим фельдшерам из неотложки: 23-летней девушке и 31-летнему мужчине", - отмечается в сообщении.