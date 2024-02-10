В Севастополе в ДТП с автобусом пострадали трое подростков

"Сегодня в 14:33 мск автоледи, управляя автомобилем Hyundai, в районе дома №48 по улице Ленина перед началом движения не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу маршрутному автобусу Нижегородец-VSN 700, который двигался в попутном направлении прямо, после чего по инерции от удара иномарка произвела наезд на припаркованный автомобиль Datsun. В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет", - говорится в распространенном сообщении.