В Чехии в результате ДТП пострадали 10 человек

"Два автомобиля столкнулись, находясь, видимо, в одном ряду. Водитель заднего из них не успел затормозить. Еще одна следовавшая за ними машина в попытке избежать аварии выехала на встречную полосу и столкнулась там со встречным автомобилем", - сказал Трукса.