В Удмуртии в ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек
Микроавтобус с вахтовым рабочими и легковой автомобиль столкнулись в Удмуртии, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по республике.
"Столкнулись микроавтобус с вахтовыми рабочими и легковой автомобиль с водителем и пассажиром. По предварительной информации, погиб водитель легкового авто, его пассажир находится в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.
Информация о пострадавших среди пассажиров микроавтобуса уточняется.
Авария произошла на автодороге Алнаши - Грахово в районе 20:00 (19:00 мск) около деревни Мари-Возжай. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает региональная Госавтоинспекция.