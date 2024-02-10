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В Удмуртии в ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек

Микроавтобус с вахтовым рабочими и легковой автомобиль столкнулись в Удмуртии, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по республике.

В Удмуртии в ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек
© РИА Новости

"Столкнулись микроавтобус с вахтовыми рабочими и легковой автомобиль с водителем и пассажиром. По предварительной информации, погиб водитель легкового авто, его пассажир находится в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших среди пассажиров микроавтобуса уточняется.

Авария произошла на автодороге Алнаши - Грахово в районе 20:00 (19:00 мск) около деревни Мари-Возжай. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает региональная Госавтоинспекция.

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ГИБДД