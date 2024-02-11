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Жуткое ДТП в Севастополе: иномарка сбила мотоцикл с подростками

Жуткое ДТП произошло минувшей ночью в Севастополе – здесь иномарка сбила мотоцикл с подростками.

В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками
© РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в региональном Управлении МВД РФ, водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил её 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, который двигался во встречном направления прямо.

В результате столкновения 17-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в одну из местных клиник.

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Водитель иномарки не пострадал, он направлен на прохождения медицинского освидетельствования. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что в Казани стритрейсер на BMW сбил людей на пешеходном переходе.

ДТП
Suzuki
BMW
Mercedes-Benz
МВД России