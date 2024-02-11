В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек

Легковой автомобиль столкнулся с двумя автобусами в Таштагольском районе Кемеровской области, в результате аварии пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону.

"В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По характеру травм большинству из них назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, водитель автомашины ВАЗ-2104, двигаясь по автодороге Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, не выбрал безопасную скорость с учетом погодных условий и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус "Лиаз", двигавшийся в попутном направлении с ВАЗ-2104.