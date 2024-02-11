Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала
В ГУМЧС по Иркутской области заявили, что два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала.
«Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Это произошло в 3 км от берега. Людей на месте нет — водители бросили свои машины и ушли», — говорится в заявлении ведомства.
В МЧС уточнили, что несмотря на многочисленные предупреждения рыбаки и туристы продолжают выезжать на лёд.
Отмечается, что это не первые случаи провалов автомобилей на Байкале с начала февраля.
Ранее сотрудники МЧС спасли четырёх подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива.