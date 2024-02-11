На Ставрополье в ДТП четверо детей пострадали из-за девушки за рулем

В Кочубеевском округе Ставропольского края произошло ДТП с несовершеннолетними пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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Как стало известно, авария случилась накануне в 23.20 около хутора Саратовского. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, не снизив скорость перед поворотом налево, не справилась с управлением и выехала с проезжей части, наскочив на бетонные плиты.

В результате 18-летняя водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров 13, 14, 16 и 17 лет госпитализированы с тяжелыми переломами и травмами.

Выяснилось, за рулем находилась 18-летняя жительница соседней Карачаево-Черкесии, которая получила водительское удостоверение всего четыре месяца назад. Она перевозила детей из одного села в другое с разрешения их родителей.