В Иркутской области три человека погибли в ДТП с участием трех грузовиков

Трое мужчин погибли в ДТП с участием трех большегрузов в Тайшетском районе Иркутской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем МАЗ, и его 41-летний пассажир скончались на месте. Водитель большегруза FAW , 39-летний мужчина, также погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и столкнулся с транспортным средством FAW с полуприцепом. Во избежание столкновения следовавший за иностранным грузовиком автомобиль "Камаз" с полуприцепом съехал в кювет.