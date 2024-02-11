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В Тайшете произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами

В Тайшетском районе Приангарья столкнулись три большегруза. Погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

В Тайшете произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами
© МВД38/Telegram

Инцидент произошел автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи города Тайшет.

В ведомстве пояснили, что 44-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом FAW. В ДТП также попал КАМАЗ, который следовал за одним из грузовиков.

Водитель МАЗа, его пассажир, а также водитель FAW скончались на месте от полученных повреждений.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошли два ДТП с участием большегрузов. В одном из них погибли два человека.

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