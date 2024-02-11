Иномарка насмерть сбила велосипедиста на перекрестке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло вечером 11 февраля напротив дома № 21/1 по улице Большакова.
"По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток", – рассказали в дорожной полиции.
Велосипедист скончался на месте до приезда скорой, передает "Уралинформбюро".
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия. Судя по опубликованному фото, иномарка работала в службе такси.