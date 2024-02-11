В Ростовской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"На 840-м км трассы М4 "Дон" столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.