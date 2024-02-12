Три человека погибли в лобовом столкновении иномарок на Сахалине
Три человека погибли и еще двое пострадали в лобовом столкновении легковых автомобилей на Сахалине. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Сахалинской области, авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Оха в Тымовском районе.
По предварительной информации, 38-летняя водитель за рулем Toyota Mark II в районе 514 км автодороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Chaser. В результате происшествия два пассажира Mark II и пассажир Chaser погибли на месте. Водитель второго автомобиля и 7-летняя девочка, которая находилась в салоне, получили травмы — им потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства инцидента выясняются. Проводится проверка.
Напомним, что 11 февраля в Хабаровском крае произошло схожее смертельное ДТП — две Toyota столкнулись на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. Жертвами аварии стали два человека, еще двое, в том числе 7-летняя девочка, получили тяжелые травмы.