Три человека погибли в лобовом столкновении иномарок на Сахалине

Три человека погибли и еще двое пострадали в лобовом столкновении легковых автомобилей на Сахалине. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Сахалинской области, авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Оха в Тымовском районе.

По предварительной информации, 38-летняя водитель за рулем Toyota Mark II в районе 514 км автодороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Chaser. В результате происшествия два пассажира Mark II и пассажир Chaser погибли на месте. Водитель второго автомобиля и 7-летняя девочка, которая находилась в салоне, получили травмы — им потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются. Проводится проверка.