Пассажирский автобус опрокинулся в Воронежской области

Шесть человек получили травмы в результате ДТП в Воронежской области с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщило сегодня в Telegram-канале ГУМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла накануне в 22.20 мск на 539-м километре трассы «М-4 Дон».

«По предварительным данным, 54 летний водитель, управляя автобусом «Неоплан 1116 Ситилайнер» не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередач с последующим опрокидываем в кювет», — говорится в сообщении.

В автобусе, который ехал из Донецка в Москву, находились 40 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадали шесть человек. Все они жители Донецка в возрасте от 31 до 63 лет.