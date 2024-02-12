Массовое ДТП на мосту в Екатеринбурге устроил пьяный водитель

Массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге спровоцировал пьяный водитель BMW. В аварии пострадал один человек, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

© Источник Ura.Ru

«В результате массового ДТП на Блюхеровском мосту травмирована водитель автомобиля KIA. В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — сообщили в ведомстве.

Мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.