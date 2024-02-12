Под Псковом автобус с детьми столкнулся с фурой

В Пушкиногорском районе Псковской области произошло ДТП, в результате которого пострадали двенадцать человек, восемь их них — дети. Об этом проинформировало МЧС РФ в Telegram-канале.

Прокуратура региона ранее сообщила о столкновении в Пушкиногорском районе большегруза и автобуса. Уточнялось, что в последнем находились дети. По данным прокураторы, всех пострадавших госпитализировали.

В МЧС РФ поделились новыми данными об инциденте. Там заявили, что дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса произошло вблизи деревни Новгородка на 379 километре ФАД Р-23.

«Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — добавили в МЧС РФ.

По данным Mash, одна из машин скорой помощи, которая направлялась на помощь детям, перевернулась по пути. В публикации говорится, что между деревнями Горки и Заходы водитель медицинского автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся. Среди пострадавших — шофер и фельдшер. К перевернувшейся скорой выехала другая скорая и спасатели.