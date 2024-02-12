За минувшие выходные в России произошло рекордное количество аварий

За выходные в России в авариях погибло более 40 человек. 10-11 февраля 2024 года в России зафиксировали 360 ДТП, в которых погибли 46 человек и 475 участников пострадали. По данным Госавтоинспекции МВД России, на дорогах произошли 54 аварии с участием несовершеннолетних, в которых погибли четверо детей. Еще 59 юных пассажиров получили различные травмы. Специалисты напомнили автовладельцам использовать детские кресла и ремни безопасности, а также избегать резких и опасных маневров.

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В Пермском крае смертельную аварию спровоцировал водитель, ранее лишенный прав за отказ от медицинского освидетельствования. Управляя легковым автомобилем, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В ДТП гибла одиннадцатилетняя девочка, которая была пристегнута на заденем сиденье машины. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выявили у виновника аварии признаки опьянения.

Другая страшная авария произошла в Ставропольском крае. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд, нарушив сигнал светофора. В результате столкновения с локомотивом погибли три ребенка. По данным ГИБДД, все дети были пристегнуты ремнями безопасности, а самая младшая пассажирка сидела в детском кресле.

Госавтоинспекция в очередной раз призвала автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах в условиях плохой видимости и образования гололедицы. Особое внимание ведомство просит уделять участкам возле пешеходных переходов и железнодорожных переездов.