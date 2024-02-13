Инцидент произошел 12 февраля. Девушка и молодой человек вызвала такси и находясь в салоне попросили водителя отодвинуть переднее кресло и указали на грязные сиденья. Водитель остановил машину и начал хамить и выгонять пассажиров.

Затем взял их личные вещи и выкинул из машины на обочину. Когда молодой человек отправился за ними, водитель резко нажал на газ и начал движение с открытой дверью и девушкой в салоне. После того как она попросила остановить, водитель достал перцовый баллончик и распылил газ в лицо девушке. Автомобиль в это время был заблокирован. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.