В Барнауле школьник угнал машину и устроил массовое ДТП

Первоклассник угнал машину, устроил массовое ДТП и травмировал человека в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, после аварии школьник сбежал с места происшествия.

Инцидент произошел 9 февраля. По данным полиции, ребенок нашел автомобиль в одном из дворов по улице Сухова — машину оставили открытой с ключом в замке зажигания. Школьник проехал на ней несколько метров, протаранил стоящую машину, а после устроил аварию с участием трех авто. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.

После ДТП ребенок сбежал. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях, что помогло полиции найти хулигана. По информации сотрудников Госавтоинспекции, мальчику семь лет, он учится в первом классе. Его и еще двоих детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сел Алтайского края, где ребенка могли научить водить автомобиль.