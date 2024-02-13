На трассе М-2 «Крым» BMW вылетел в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 12 февраля, сообщали в ГИБДД по региону.

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Около 10 утра водитель BMW- Х3 ехал по федеральной трассе М-2 «Крым». В районе 306 км автодороги он выбрал небезопасную скорость и не учёл дорожную обстановку. Автомобиль потерял управление и вылетел а левый кювет