Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) попала в ДТП в центре Москвы. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.
По словам Чекалиной, ДТП произошло, когда она остановилась на Рочдельской улице, чтобы пропустить пешеходов. В этот же момент в ее Bentley сзади въехал BMW. Сила столкновения машин оказалась не высокой, но задний бампер блогеру все равно придется менять.
О повреждениях второй машины ничего неизвестно. Сам водитель BMW на видео в соцсети Чекалиной сказал, что не успел вовремя затормозить.
Позже Лерчек сообщила в новом посте, что ударилась головой и коленом во время ДТП. Это произошло, поскольку у нее в машине не сработали подушки безопасности.
Ранее сообщалось, что СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении Чекалиной и ее мужа.