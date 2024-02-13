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Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) попала в ДТП в центре Москвы. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
© Соцсети

По словам Чекалиной, ДТП произошло, когда она остановилась на Рочдельской улице, чтобы пропустить пешеходов. В этот же момент в ее Bentley сзади въехал BMW. Сила столкновения машин оказалась не высокой, но задний бампер блогеру все равно придется менять.

О повреждениях второй машины ничего неизвестно. Сам водитель BMW на видео в соцсети Чекалиной сказал, что не успел вовремя затормозить.

Позже Лерчек сообщила в новом посте, что ударилась головой и коленом во время ДТП. Это произошло, поскольку у нее в машине не сработали подушки безопасности.

Ранее сообщалось, что СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении Чекалиной и ее мужа.

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