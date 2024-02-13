Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами под Воронежем

"По предварительным данным, 36-летняя жительница Московской области, управляя Toyota Land Cruiser, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina. Та, двигаясь по инерции, врезалась в Kia Seed, а он, в свою очередь, ударил Kia Spectra", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.