Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами под Воронежем
Воронежская полиция начала проверку обстоятельств столкновения четырех автомобилей, в котором два человека погибли, еще двое получили травмы.
Авария произошла в 12 часов на 76-м километре автодороги Воронеж - Луганск.
"По предварительным данным, 36-летняя жительница Московской области, управляя Toyota Land Cruiser, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina. Та, двигаясь по инерции, врезалась в Kia Seed, а он, в свою очередь, ударил Kia Spectra", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Водитель и пассажирка Kia Seed от полученных травм скончались. Женщина - на месте происшествия, водитель - в машине скорой помощи. Еще один пассажир Kia Seed и женщина, управлявшая Toyota, доставлены в больницу с травмами.