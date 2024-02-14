В Севастополе в ДТП с троллейбусом и скорой пострадали четыре человека

Четыре человека из бригады скорой помощи пострадали в результате ДТП с участием спецтранспорта, троллейбуса и легкового автомобиля в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Севастополю.

"В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса и иномарки. В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными спецсигналами, при столкновении троллейбус изменил направление движения и столкнулся с автомобилем Kia. После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части.