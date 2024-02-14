Омский замминистра труда Сергей Добрых попал в ДТП с маршруткой

Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что машина, в которой ехал замминистра труда Омской области Сергей Добрых, столкнулась на трассе с маршруткой. По его данным, погиб водитель автомобиля, в котором находился чиновник.

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Как выяснил канал, Добрых направлялся на Toyota на прием граждан в селе Седельниково. На 189-м километре трассы Омск — Муромцево иномарка врезалась в «Газель».

Mash отмечает, что сам замминистра числится среди пострадавших: он и еще четыре человека из маршрутки доставлены в больницу. Как пояснили в МВД Омской области, погибший мужчина был 1985 года рождения. В ведомстве подчеркнули, что столкнулись встречные машины.

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