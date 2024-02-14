В Новосибирске пассажирка такси закатила истерику, не сумев пристегнуть ребенка

Пассажирка такси устроила скандал в салоне, когда не смогла пристегнуть ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Отмечается, что пассажирка сделала заказ такси по обычному тарифу, но пришла с ребенком и со своим бустером. Когда у женщины не получилось пристегнуть удерживающее устройство, таксист предложил отъехать в сторону и помочь. Однако женщина устроили истерику, начала ругать таксиста, переходя на личности. В итоге несколько раз ударила его по голове рукой.

При этом мужчина все время спокойно снимал происходящее в машине на смартфон и говорил, что вызовет полицию. Позже клиентка прислала таксисту голосовое сообщение, где обвинила его в равнодушии, подчеркнув, что ребенок опаздывал на завтрак.