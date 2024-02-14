Уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от последствий могут ввести в России. Об этом в среду, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Генеральный директор компании Олег Белозеров отметил, что соответствующее предложение уже направлено в правительство. Причиной для создания инициативы стал уровень аварийности на железнодорожных переездах. Так, в 2023 году количество происшествий, в том числе с летальным исходом, выросло на 12 процентов — до 245 случаев. При этом погибли 54 человека.

— РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, — цитирует сообщение пресс-службы компании РИА Новости.

11 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Ставропольском крае. Прибывшие на место происшествия пожарные отключили аккумулятор в машине и вытащили из нее пять человек. Среди пассажиров были трое детей, они погибли.