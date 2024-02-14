В РЖД предложили ввести уголовную ответственность за ДТП на ж/д переездах

РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для водителей за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили в пресс-службе холдинга.

Как сообщили в пресс-службе, РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий и усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный – до года, а за повторное нарушение – до двух лет, передает ТАСС.