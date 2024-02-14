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В РЖД предложили ввести уголовную ответственность за ДТП на ж/д переездах

РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для водителей за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили в пресс-службе холдинга.

В РЖД предложили ввести уголовную ответственность за ДТП на ж/д переездах
©  ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Как сообщили в пресс-службе, РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий и усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный – до года, а за повторное нарушение – до двух лет, передает ТАСС.

Ранее при столкновении поезда и грузовика в Приангарье погибли три человека.

Напомним, 14 июля 2023 года водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд в Северной Осетии перед приближающимся пассажирским поездом № 34 Москва – Владикавказ при исправно действующей сигнализации.

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РЖД