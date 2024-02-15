Фура с дальнобойщиками взорвалась на российской трассе

«Мы встали на стоянку, оплатили ее, легли спать. У нас был газовый баллон (...). С ноября в одном месте стояли, все нормально. А тут уснули, он взорвался в час ночи. Что с ним произошло — может, утечка, может, перегрелся. У Толи руки обожжены, у меня ноги», — рассказал один из пострадавших.