Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Курске
Два пассажирских автобуса столкнулись сегодня на остановке в Курске, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщило управление МВД региона в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
По данным ведомства, ДТП произошло в 8:20 на остановке «Метеостанция».
«Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К.Маркса в сторону проспекта Дериглазова. Водитель осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент с ним допустил столкновение другой автобус», - пояснили в пресс-службе.
В результате пострадали шесть пассажиров второго автобуса. Все они были доставлены в медицинские учреждения.
В полиции призвали всех участников дорожного движения в связи с ухудшением погоды и обледенением проезжей части «снижать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал».
Ранее в Пушкиногорском районе Псковской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали двенадцать человек, ехавшие на экскурсию в Псков. Восемь их них – дети. По данным МЧС, водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.