Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Курске

Два пассажирских автобуса столкнулись сегодня на остановке в Курске, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщило управление МВД региона в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, ДТП произошло в 8:20 на остановке «Метеостанция».

«Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К.Маркса в сторону проспекта Дериглазова. Водитель осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент с ним допустил столкновение другой автобус», - пояснили в пресс-службе.

В результате пострадали шесть пассажиров второго автобуса. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

В полиции призвали всех участников дорожного движения в связи с ухудшением погоды и обледенением проезжей части «снижать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал».