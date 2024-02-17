Пять человек пострадали в ДТП в Москве

Пять человек пострадали в ДТП на улице Народного Ополчения
На улице Народного Ополчения произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом в субботу, 17 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи, включая детскую реанимацию.
Днем 15 февраля ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло в подмосковном Ступине. Авария случилась на 90-м километре трассы М-4 «Дон». В результате пострадали три пассажира.
Похожее ДТП случилось 7 февраля в 14:50 на 86-м километре трассы М-4 «Дон». На участке столкнулись 25 легковых автомобилей и четыре грузовика. Движение на дороге было перекрыто. На место отправили пассажирский автобус для обогрева водителей.