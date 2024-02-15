«За рулем» выяснил, как наказать дорожников за ДТП на нечищеной дороге

Мало кто знает, что потребовать компенсации можно и с самих дорожников. Лишь бы удалось доказать их вину. Это сложно, но шансы есть!

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Какие есть ГОСТы для уборки дорог

Есть несколько стандартов, которые регламентируют, как бороться с обледенением на дорогах и как должна проводиться очистка обочин:

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»

ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».

Именно на них обязаны ориентироваться дорожники.

Как быстро должны чистить снег?

Снег и лед должны счистить с дороги после окончания снегопада за нормативное время. Для удобства читателей мы сделали таблицу. Например, если снег не счищен с автомагистрали спустя четыре часа после окончания снегопада, то это нарушение. Для менее загруженных дорог время, отведенное на уборку, больше. К примеру, к 5-й категории относят дороги, по которым проезжает не более 150 машин в сутки.

Категория

Допустимый уровень содержания (часов от и до)

IA, 1Б (автомагистраль)

3 – 4

IB и II

4 – 5

III

5 – 7

IV

8 – 10

V

13 – 15

По ГОСТу дороги должны очищаться до асфальта с хорошо различимой разметкой. А во время снегопада слой снега не должен превышать 5 см на обычных дорогах и 2 см на автомагистралях. Если слой снега толще, дорожники обязаны начать уборку прямо во время снегопада. Не начали — это нарушение. Льда на дороге не должно быть вовсе!

Правильная уборка в современном понимании – обработка дороги реагентами за 2 часа до начала выпадения осадков, прометание снега во время снегопада, а после его окончания финальная очистка и вывоз снежных сугробов.

Должны ли поливать дорогу реагентами?

Реагенты — это один из способов борьбы с гололедицей. Иногда применяют просто песок, но это уже устаревший метод. Вообще, какие реагенты будут применять дорожники, чтобы не было гололеда, – это выбор дорожных организаций. Но они обязаны их применять, так как зимняя скользкость (имеются в виду снежные отложения и ледяные образования) на любых дорогах и тротуарах недопустима! Сам же гололед дорожники должны определять визуально и тут же принимать меры для его устранения.

Исходя из формулировок ГОСТов можно сделать вывод, что если дорожники допустили гололедицу на конкретном участке дороги, автомобиль потерял управление, вследствие чего произошла авария, то между нарушением зимнего содержания дороги и аварией присутствует причинно-следственная связь!

Чтобы такого не происходило, ответственными дорожниками применяется превентивная обработка современными противогололедными материалами за несколько часов до начала снегопада или изменения погодных условий (например, резкого похолодания). Такой метод считается самым эффективным методом в борьбе со снегом и наледью для обеспечения безопасности дорожного движения. К сожалению, такая обработка не нормируется ГОСТом, но является рекомендацией по лучшей практике для достижения хорошего качества уборки зимней дороги. Сослаться в суде на этот пункт не получится.

Почему в ДТП на неубранной дороге всегда винят водителя?

Во всем виноваты ПДД. Согласно пункту 10.1 Правил, мы обязаны вести машину сообразно погодным условиям. И выбирать скорость движения так, чтобы не потерять управление автомобилем. Не справились? Это вина водителя — позиция большинства судов. С другой стороны, попытаться привлечь дорожников к ответу за некачественно выполненную работу это не мешает. Правда, это будут два разных нарушения. Дорожники ответят за неубранную дорогу, а водитель — непосредственно за ДТП. Но есть нюанс.

Когда дорожники все-таки должны платить?

Когда водитель принял все меры предосторожности сообразно погодным условиям, но из-за того, что дорога не была очищена или не была обработана противогололедными реагентами, произошла потеря управления и авария. Доказать причинно-следственную связь может только автотехническая экспертиза, а также данные от метеостанций. Если такую связь доказать удастся, то дорожникам за свое бездействие придется платить.

Судиться с дорожными организациями, конечно, дело очень непростое, и отваживаются на него лишь немногие. Никакой юрист не даст гарантии в благополучном исходе дела, поскольку есть пункт 10.1 ПДД – для отказа в удовлетворении иска судам чаще всего этого достаточно.

Прецедент из судебной практики

В начале этого года российские автомобилисты получили очень серьезный прецедент в свою пользу: кассационный суд общей юрисдикции частично удовлетворил иск женщины, чье авто вылетело в кювет с обледеневшей дороги. Причем суд первой инстанции женщине традиционно отказал, а вот в высшей инстанции пострадавшую поддержали, признав, что часть ответственности за аварию лежит на дорожниках, вовремя не обработавших дорогу противогололедными реагентами, а значит и оплатить половину убытков придется им.

Пояснения дорожников о том, что «в день аварии автомобильная дорога не обрабатывалась песко-соляной смесью из-за наличия осадков», суд не удовлетворило, поскольку они так и не представили доказательств того, что вовремя обследовали дорожное покрытие на спорном участке и приняли все меры для обеспечения безопасности дорожного движения, исключив возможность повреждения транспортного средства в ходе его движения по автодороге. А по ГОСТу были обязаны!

Комментарий эксперта

Илья Афанасьев, юрист:

— Сейчас у меня в производстве есть дело, где сотрудники ГИБДД, несмотря на явное оледенение дорожного покрытия, написали в протоколе, что асфальт в момент, когда произошла авария, был сухой. Произошло ДТП на платном участке ЦКАДа, но установить, кто будет отвечать за аварию, в суде оказалось огромной проблемой. Выяснилось, что обслуживает участок одна организация, плату за проезд взимает другая, а собственник вообще третья контора. Мы ответственного все-таки нашли.



Но, безусловно, схема, в которой трудно найти концы и определить надлежащего ответчика, очень выгодна прежде всего самим дорожникам, которые сейчас стараются всячески отделаться и от этого иска, и от возмещения ущерба. Хотя право потребителя – пользователя платной дороги прямо подразумевает возможность взыскать моральный вред и штраф за некачественное оказание услуги.

Как взыскать компенсацию с дорожных служб

1. Самое главное — правильно оформить ДТП в присутствии инспекторов ДПС.

2. Внимательно прочесть протокол, составленный сотрудником ГИБДД, и удостовериться в том, что в него внесены корректные данные о состоянии дорожного покрытия (наличие снега, высота снега, наличие гололеда, степень скользкости, время происшествия, наличие следов уборки дороги техникой).

3. Добиться привлечения дорожников к административной ответственности за некачественное содержание конкретного участка дороги.

4. Оценить ущерб. Провести независимую экспертизу повреждений автомобиля. При наличии травм – провести медицинское обследование, устанавливающее их тяжесть. Провести автотехническую экспертизу.

5. Дальше необходимо как можно больше свидетельств. Запись видеорегистратора – идеально. Если ее нет, то показания свидетелей или видеозапись ДТП с камеры наружного наблюдения, которой четко зафиксирована обстановка на месте ДТП: снежные отвалы, оледенение дороги, если камера сможет их увидеть.

6. Свериться с ГОСТами, найти пункты, которые были нарушены. Например, в протоколе указано, что толщина снега была 7 см, а допускается максимум 5 см.

7. Определить ответчика – организацию, в ведении которой находится участок дороги, где произошло ДТП.

8. Подготовить письменную досудебную претензию к этой организации. Если дорожники признают свою вину (что маловероятно), они смогут возместить вам ущерб во внесудебном порядке.

9. И в финале подготовить исковое заявление в суд и подать его по месту регистрации (нахождения) ответчика.