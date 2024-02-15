В Пермском крае из-за столкновения локомотива с грузовиком повреждена опора ЛЭП
Автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Авария произошла около пяти часов по местному времени на 1348-м километре перегона станций Щучье озеро - Бартым ГЖД, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Грузовик перевозил строительную технику.
"Погибших и пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло", - уточняют в пресс-службе.
Однако в результате была повреждена опора линии электропередач.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента и ведутся работы по восстановлению движения поездов.
Как сообщает ГЖД, из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда №96 Москва - Барнаул.