В Пермском крае из-за столкновения локомотива с грузовиком повреждена опора ЛЭП

Автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Авария произошла около пяти часов по местному времени на 1348-м километре перегона станций Щучье озеро - Бартым ГЖД, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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Грузовик перевозил строительную технику.

"Погибших и пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло", - уточняют в пресс-службе.

Однако в результате была повреждена опора линии электропередач.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента и ведутся работы по восстановлению движения поездов.