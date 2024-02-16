В Петербурге пьяный юноша на каршеринге проехал по Дворцовой площади
Молодого человека из Петербурга задержали после маневров на Дворцовой площади. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.
Инцидент произошел в центре города. По версии правоохранителей, юноша на автомобиле марки Cherry выехал на площадь со стороны Певческого моста. После этого петербуржец сделал несколько кругов вокруг Александрийского столпа.
В салоне полицейские обнаружили друзей водителя. Выяснилось, что люди в салоне, включая молодого человека за рулем, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Юношу направили в отделение полиции. Автомобиль из каршеринга поместили на спецстоянку.
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