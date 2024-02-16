Молодого человека из Петербурга задержали после маневров на Дворцовой площади. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в центре города. По версии правоохранителей, юноша на автомобиле марки Cherry выехал на площадь со стороны Певческого моста. После этого петербуржец сделал несколько кругов вокруг Александрийского столпа.

В салоне полицейские обнаружили друзей водителя. Выяснилось, что люди в салоне, включая молодого человека за рулем, находились в состоянии алкогольного опьянения.