Молодого человека из Петербурга задержали после маневров на Дворцовой площади. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону. Газета.Ru

Пьяный петербуржец за рулем Cherry успел сделать несколько кругов вокруг Александрийского столпа, после чего его задержали сотрудники полиции. Мужчина въехал на центральную площадь города с Певческого моста. Lenta.ru