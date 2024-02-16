Под Ростовом-на-Дону военный грузовик разорвал на части грузовик с фруктами

Военный грузовой автомобиль «Урал» столкнулся с «Газелью» под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает сетевое издание donday-taganrog.ru. Авария произошла 15 февраля в Неклиновском районе.

«Водитель гражданской «малотонажки» ехал по автодороге Ростов-Таганрог. В это же время военный грузовик «Урал» двигался ему на встречу. Под хутором Пятихатки обе машины столкнулись. Силой удара часть кузова «ГАЗели» отлетела в сторону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от удара из кузова «Газели» на дорогу высыпались фрукты. Подробности ДТП пока неизвестны.

До этого стало известно, что в подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Колеса могли отлететь из-за перегруза и не закрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.