В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП лошадью

В Зольском районе в результате ДТП на трассе "Кавказ" погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, машина столкнулась с лошадью, которая находилась на проезжей части.

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Hyundai Solaris сбил животное в районе населенного пункта Псындаха.

"В результате ДТП 36-летняя водитель и ее 57-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пассажиров – женщины 50, 47 и 35 лет доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе ведомства.