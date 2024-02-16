В Сети появилась информация об участии находившегося в нетрезвом виде полковника Росгвардии в массовой дорожной аварии в Пятигорске. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

— Пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП на «Mercedes», — говорится в сообщении.

Как утверждает Baza, якобы полковник Степанов, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу, возвращался со службы на личном автомобиле. На улице Ермолова военный предположительно не справился с управлением и на большой скорости влетел в другой автомобиль — Land Cruiser.

По данным Baza, в результате ДТП пострадали несколько человек. Степанова же якобы отправили на освидетельствование, и у него в крови, как сообщает источник, обнаружили 0,67 промилле алкоголя.

Официального комментария по ситуации на момент публикации не было.