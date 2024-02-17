Трое детей пострадали в ДТП в Москве
В Москве произошло массовое ДТП. Пострадали трое детей и двое взрослых, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД РФ.
Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в районе дома 45 по улице Народного Ополчения.
В полиции пояснили, что водитель Mazda выезжал из двора и столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Кроме того, прибыли сотрудники МЧС и шесть карет скорой помощи. О состоянии пострадавших данных пока нет.
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