Трое детей пострадали в ДТП в Москве

В Москве произошло массовое ДТП. Пострадали трое детей и двое взрослых, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД РФ.

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Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в районе дома 45 по улице Народного Ополчения.

В полиции пояснили, что водитель Mazda выезжал из двора и столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.