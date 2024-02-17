$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Трое детей пострадали в ДТП в Москве

В Москве произошло массовое ДТП. Пострадали трое детей и двое взрослых, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД РФ.

Трое детей пострадали в ДТП в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в районе дома 45 по улице Народного Ополчения.

В полиции пояснили, что водитель Mazda выезжал из двора и столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Кроме того, прибыли сотрудники МЧС и шесть карет скорой помощи. О состоянии пострадавших данных пока нет.

ДТП
Mazda
Nissan
Hyundai
МВД России
ГИБДД
2
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости