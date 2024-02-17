Современные стандарты безопасности требуют от автопроизводителей прохождения многочисленных тестов, прежде чем новая модель будет сертифицирована и допущена до серийного производства. Но какой бы безопасной ни была машина, водитель всё равно может оказаться в такой ситуации, когда окажутся бессильны не только электронные помощники, но и силовая структура кузова. В чём и убедился владелец суперкара Maserati MC20 в США, который погиб в аварии в Техасе.

Смертельное ДТП случилось на дороге в Вудлендсе по направлению к Хьюстону. Красно-чёрный Maserati MC20 вылетел с дороги и врезался в дерево — удар оказался такой силы, что итальянский спорткар разорвало пополам, отбросив заднюю часть кузова с двигателем на несколько метров от салона.

Точная причина аварии ещё не определена, но в отчёте полиции округа Монтгомери сообщается, что перед инцидентом Maserati двигался со скоростью, превышающей 100 миль (более 160 километров) в час, причём ехал по полосе для автомобилей с несколькими пассажирами, хотя за рулём MC20 был только водитель.