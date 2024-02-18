Один человек пострадал при перевороте бетономешалки на Можайском шоссе

Один человек пострадал в результате переворота бетономешалки на Можайском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник из экстренных служб.

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По его словам, дополнительная информация по факту происшествия уточняется.

Похожее ДТП произошло 6 февраля на Велозаводской улице в районе дома 11/1. В результате массовой аварии перевернулась бетономешалка, пострадали два человека.

Днем 15 февраля ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло в подмосковном Ступине. Авария случилась на 90-м километре трассы М-4 «Дон». В результате пострадали три пассажира.