Мусоровоз въехал в здание при ДТП в Новосибирске

В Новосибирске мусоровоз въехал в здание после столкновения с другим грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

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Авария произошла на Хилокской улице на пересечении с улицей Малыгина. Мусоровоз «КамАЗ» и фургон Isuzu Elf получили сильные механические повреждения, о пострадавших не сообщается. На кадрах с последствиями ДТП видно, что мусоровоз протаранил ограждение дороги и врезался в здание. Другой грузовик вылетел в кювет. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.