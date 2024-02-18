В Турции 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В ДТП на юге Турции пострадали пятнадцать сельскохозяйственных работников. Об этом сообщило издание Ekonomım.

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«В центральном районе Юрегир в Адане 15 человек получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом, перевозившем сельскохозяйственных рабочих. Полиция, пожарные и медики были направлены на место аварии», — следует из сообщения.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

До этого сообщалось. что автобус столкнулся в ночь на 2 февраля с фурой на севере провинции Стамбул в районе Чекмекей. Отмечается, что двигавшийся по шоссе в районе деревни Хюсейинли автобус врезался сзади в фуру с рулонами ткани.