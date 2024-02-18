Водитель получил тяжелые травмы в ДТП в Тюмени

«„Лада Приора“ и „Хендэ Портер“ столкнулись днем на улице Республики, 291 в Тюмени, от удара „Ладу“ отбросило на ограждение и в дерево. … В результате ДТП пострадал водитель „Лады“, с тяжелыми травмами он был госпитализирован в лечебное учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.